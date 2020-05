'Agora estou forte', diz Yudi Tamashiro sobre morte da avó por coronavírus

Bolsonaro fica fortalecido e mais perigoso

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (23), Yudi Tamashiro, 27, usou as redes sociais para informar seus seguidores sobre a morte de sua avó devido ao novo coronavírus. "Eu já chorei muito, já sofri, e agora estou forte. Creio que ela está com Deus, papai do céu lá já abraçou ela, enfim, é nisso que eu acredito", disse, em sequência de stories em seu perfil no Instagram, o apresentador, que em novembro do ano passado anunciou que abandonaria a carreira musical para servir a Deus.

Além de ter perdido a mãe de seu pai para a Covid-19, o ex-Bom Dia e Cia também disse que o tio estava internado na UTI em decorrência do vírus, mas teve alta e já está em casa. "A oração tem poder. Mais um sobrevivente do coronavírus", publicou na quarta-feira (20), em seu Instagram.

"Se cuidem, porque tem gente que está levando na brincadeira e tal, mas só quando uma notícia dessa bate na nossa porta que realmente cai a ficha", alertou, explicando que os acontecimentos recentes em sua família o fizeram entender por que o mundo estava parado.

Atualmente à frente do Festival de Prêmios, da Rede TV!, Yudi disse que tem se esforçado para manter ocupadas as mentes de sua mãe, que já teve câncer, e de seu pai, que sofre diretamente com a perda da própria mãe: "Estou tentando criar coisas para ele não ficar doido, porque ficar dentro de casa já é difícil, mas com uma notícia dessas...".