Agatha Moreira se chateia por ter vídeo sobre participantes do 'BBB' editado pela Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Agatha Moreira se diz chateada com a edição do BBB 20. Isso porque ela e demais famosos mandaram vídeos para a emissora para falar sobre as participantes da final. Todos eles compilados foram mostrados para Manu, Rafa e Thelma na casa. O BBB 20 foi vencido por Thelma.

Porém, segundo Agatha, ficou parecendo que ela só torcia pela Rafa na hora que o vídeo foi ao ar. E ela já havia manifestado sua torcida pelas outras duas finalistas: Manu, de quem é amiga pessoal, e Thelma, que foi que venceu o programa.

"Gente, pode parecer maluquice da minha cabeça, mas eu fiquei bem chateada porque me pediram para fazer um vídeo falando do BBB de uma forma geral. Quando eu fiz o vídeo, eu falei dos quatro participantes, os quatro que estavam na final: Rafa, Manu, Babu e Thelma. E aí na edição de hoje ficou um pouco coisa de torcida, sabe?", disse ela ao citar que pareceu torcer por Rafa.

Agatha e o namorado, Rodrigo Simas, até chegaram a fazer uma dancinha para homenagear Manu Gavassi durante o reality.

Não foi só ela que manifestou torcida pelas sisters na final. Muita gente fez questão de dizer para quem torcia. A maioria da classe artística estava a favor de Thelma e isso pode ter contribuído para a vitória da médica.