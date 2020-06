Adriana Araújo deixa bancada do JR após 14 anos; Carolina Ferraz é nova contratada da Record

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Adriana Araújo, 44, publicou um texto em seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (19), anunciando sua saída do Jornal da Record.

"Hoje só tenho uma palavra a dizer pra fechar um ciclo de 14 anos: obrigada! Levo comigo memórias de momentos que marcaram a minha carreira, o respeito e a torcida que recebi de tanta gente, amigos da redação e do público. E a certeza que ofereci o melhor que havia em mim: trabalho e verdade", escreveu na publicação.

Em seguida, ela afirmou que a apresentadora Christina Lemos, 56, será sua sucessora, e desejou sucesso à colega, que ela diz ter "grande talento". "A todos que se preocupam comigo, fiquem tranquilos. Estou bem e serena. Que bons ventos me levem", finalizou.

A saída de Araújo acontece no mesmo dia do anúncio da contratação de Carolina Ferraz, 52, pela mesma emissora. A atriz começa a apresentar o programa Domingo Espetacular em julho ao lado de Edu Guedes, segundo informações da própria Record.

Patrícia Costa deixa o programa e passa a apresentar a edição da meia-noite e meia do Jornal da Record, enquanto Thalita Oliveira comandará o programa Fala Brasil aos sábados.

Carolina Ferraz permaneceu na Globo por 27 anos, até 2016, e ficou famosa por seus papéis em "Por Amor" (1997-1998) e "Avenida Brasil" (2012). De lá para cá, ela já atuou no cinema e no teatro, lançou livros e criou um canal no YouTube. "Não encerrei minha carreira de atriz, simplesmente não estou mais trabalhando na Globo", afirmou ela ao site F5 em uma entrevista.