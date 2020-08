Adele aparece irreconhecível em postagem parabenizando Béyonce por novo álbum

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adele exibiu sua nova silhueta em um post no Instagram neste sábado (1º). A cantora chamou a atenção por aparecer irreconhecível ao parabenizar Beyoncé por seu último álbum visual --mistura da estética do videoclipe com cinema -- "Black Is King". "Obrigada, rainha, por sempre nos fazer sentir tão amados por meio de sua arte", escreveu.

Na foto em que aparece com cabelos encaracolados é possível notar que Adele veste uma roupa com estampa parecida com a que Beyoncé usa na imagem para a qual a britânica aponta em sua TV. A primeira vez que Adele exibiu a nova forma física foi em maio, em seu aniversário de 32 anos, após quatro meses sem publicar nenhuma foto no seu Instagram.

De acordo com o portal Page Six, Pete Geracimo, personal trainer que trabalhou com Adele por quatro anos, entre 2012 e 2016, pediu menos julgamento sobre a forma recém-adquirida pela britânica. Ele se referia àqueles que podem ter se sentido "traídos" por seus objetivos de condicionamento físico ao ver a cantora bem mais magra.

"Minha esperança é que as pessoas apreciem o trabalho duro que Adele fez para melhorar a si mesma apenas para o benefício dela e de sua família", escreveu ele. "Ela não perdeu peso para fazer os outros se sentirem mal consigo mesmos", pontuou. Ainda de acordo com a publicação, especula-se que Adele tenha eliminado cerca de 45 kg nos últimos anos.

Em 2015, Adele havia perdido 30 kg, segundo a revista People. Dois anos antes, ela contou que seguia uma dieta vegetariana, sem refrigerantes, doces e alimentos processados. "Eu comecei a me sentir melhor, física e mentalmente", afirmou na época.

Adele também se submeteu a uma rigorosa rotina de exercícios de pilates e a um tratamento hipnótico para aliviar a ansiedade causada pelo abandono do cigarro.