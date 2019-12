Zoológico no México apresenta bebê girafa e fará votação para escolher nome do animal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zoológico de Chapultepec, no México, tem uma nova moradora. É uma girafa bebê, que nasceu no dia 23 de outubro, mas os cuidadores tentaram garantir que o animal estivesse saudável e pudesse viver com os outros animais do parque."O que fizemos foi juntá-la com as outras girafas para que ela se ambientasse. Até o momento tudo está indo bem. Ela já convive com todas as girafas, suris, avestruzes e gnus. Até agora tudo vai bem em sua alimentação e cuidados", disse Alejandro González Torres, cuidador de girafas do zoológicoO próximo passo será definir o nome da girafa. E os responsáveis pela escolha são os usuários das redes sociais, que terão quatro opções: Sara, Yareth, que significa viver no ar, Iyali ou "Coração da Terra" e Sicarú, que significa beleza.