Zizi Possi manda 'alô diretamente da UTI' e tranquiliza fãs após cirurgia delicada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Zizi Possi, 63, teve de passar por um procedimento complicado na coluna. Porém, para tranquilizar os fãs,fez questão de publicar uma foto direto da cama do hospital. "Um alô diretamente da UTI", postou.A filha dela, Luiza, deu mais detalhes de como foi o procedimento. "Ela fez uma operação bem complexa de coluna. Todo mundo está me perguntando e achei melhor informar vocês que estão preocupados. Deu tudo certo. Ela está bem. Ela está se recuperando muito bem. Muito obrigada pelo carinho que vocês têm com a gente. Ela manda beijos", disse.Dias antes da cirurgia, Zizi já reclamava de muita dor, mas dizia que era para seguir em frente com vibrações positivas.A atriz Alessandra Maestrini foi uma amiga dela que deu forças pelas redes sociais. "Força, melhoras, amada. Te amo."Ainda não há um prazo para que ela receba alta.