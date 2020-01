Zizi Possi caminha por corredores de hospital após cirurgia na coluna

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zizi Possi, 63, tranquilizou os fãs na noite desta sexta-feira (17) após passar por uma cirurgia delicada na coluna.A cantora usou as redes sociais para compartilhar um vídeo seu caminhando pelos corredores do hospital Sírio-Libanês, mostrando seu processo de recuperação."Diretamente dos corredores da UTI. People, já estou dando meus primeiros passinhos!!! Eba!!!", escreveu ao lado das imagens.No dia anterior, Zizi mostrou bom humor ao falar sobre a necessidade de fazer a cirurgia. "Eu fiz muito sucesso, então não tem mais disco na coluna, acabaram todos os discos, foram esgotados", brincou ela em outro vídeo."Amanhã vai rolar a cirurgia, Eu estou um pouco tensa, não vou dizer que não estou, porque eu estou. Mas não tem outro jeito", explicou.Horas mais tarde, sua filha, a também cantora Luiza Possi, 35, comunicou aos fãs que tudo havia corrido bem. Zizi chegou a posar para fotos na cama do hospital.