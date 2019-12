Zé Neto, da dupla com Cristiano, posa com a família para ensaio de Natal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, posou com a família para um ensaio especial de Natal. Nas imagens, ele aparece ao lado da mulher, Natália Toscano, que está grávida de quatro meses, e do primogênito do casal, José Filho.As fotos foram realizadas na casa do cantor em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. No dia 5 de novembro, Zé Neto e Natália realizaram uma luxuosa festa de casamento para celebrar os 11 anos de relacionamento.Na mesma ocasião, o casal revelou o sexo do bebê: é uma menina e vai se chamar Angelina."A preparação da árvore de Natal deste ano ficou por conta dos meus meninos [Zé Neto e José Filho] cada detalhe montado por eles que vai florescer ainda mais amor ... que venha nossa Angelina", afirmou Natália.NOVO DVDNo último dia 31 de outubro, Zé Neto e Cristiano gravaram o quarto DVD da carreira da dupla: "Por Mais Beijos - Ao Vivo". O registro do novo trabalho foi realizado na Expominas, em Belo Horizonte, e contou com público de 6.000 pessoas.Com direção de Anselmo Trancoso e produção Dudu Oliveira, o repertório do DVD é composto por 25 músicas, sendo 4 regravações -"Ferida Curada", "Enchendo e Derramando", "Estado Decadente" e "Long Neck"- além de 21 canções inéditas, como "Coração Falido (bicicleta)", considerada um dos destaques da gravação.