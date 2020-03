Brasil acorda da hipnose do falso mito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Record decidiu mudar mais uma vez o dia de exibição do reality musical The Four Brasil, comandado por Xuxa.

Na tarde desta quarta-feira (18), a emissora havia confirmado que o programa passaria dos domingos para as noites de sexta-feira.

Porém, o canal parece ter mudado de ideia novamente, e a atração agora vai para as quartas-feiras na faixa das 22h30 a partir do dia 25. Ele aparece no lugar de Troca de Esposas. A emissora afirma que os demais episódios do Troca de Esposas vão ao ar mais para frente ainda sem data.

O The Four não aparece mais no site da Record no horário dominical. E o programa de Rodrigo Faro aparece com horário estendido, das 15h15 às 19h45 como era antes de toda a reformulação nos domingos da Record. A emissora não soube explicar o real motivo para essa nova mudança de Xuxa de dia.

Antes de tudo isso acontecer, Xuxa se mostrava feliz por voltar aos domingos após 12 anos. "Sempre gostei do sábado e do domingo, para mim são os melhores dias de estar na televisão", completava a apresentadora.

Devido ao Covid-19, a Record já suspendeu as gravações das novelas "Amor Sem Igual" e "Gênesis" que acontecem nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro. As cenas de "Gênesis" feitas no Marrocos, no entanto, estão mantidas por enquanto. Ela também anunciou o especial Coronavírus - Plantão para este domingo.

"A Record TV reafirma o seu compromisso de permanecer colaborando com as autoridades e seguirá tomando medidas que preservem a saúde dos seus funcionários para auxiliar no combate à expansão da atual pandemia", diz um comunicado da emissora.