O inimigo invisível

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel, 56, usou sua conta no Instagram para prestar uma homenagem ao piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994), que completaria 60 anos neste sábado (21).

"Beco, hoje é seu niver (60 anos). Espero que Deus proteja quem você ama, assim eu sei que você estará feliz", declarou ela na legenda de uma foto em que o piloto aparece. A apresentadora teve um breve relacionamento amoroso com Senna no final dos anos 1980.

Depois de Xuxa, ele foi visto com Patrícia Machado (em show de Tom Jobim no Palace em São Paulo), com Vanusa Sppindler e também com a modelo Marcella Praddo. Nesse período, falou-se que Senna teve casos com Monique Evans e Virginia Nowick. Ele, no entanto, nunca os confirmou.

Além de Xuxa, outra ex-namorada usou a rede social para prestar homenagem ao piloto. Adriane Galisteu, 46, publicou uma série de fotos dos dois jovens, com a legenda: "Hoje ele completaria 60 anos! Senna forever".

O namoro com Adriane Galisteu teria começado após o GP Brasil de 1993, em festa na danceteria Limelight.