SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase dois anos de espera, "Westworld" volta bem diferente na terceira temporada, que estreia na noite deste domingo (15), na HBO. O que não muda é o desejo de vingança da anfitriã Dolores (Evan Rachel Wood) contra a humanidade. Mas, agora, ela terá de fazer isso longe do parque de diversões Westworld.

O cenário é o mundo real, uma Los Angeles futurista, onde carros e motos são chamados por comando de voz e andam sozinhos, e a inteligência artificial faz parte do dia a dia dos seus moradores. Mas, apesar de toda a tecnologia, muitos dos problemas humanos continuam os mesmos. E o novo personagem Caleb, interpretado pelo ator Aaron Paul, de "Breaking Bad" (2008-2013), parece ser a síntese disso.

No primeiro episódio, ao qual a reportagem teve acesso, o espectador acompanha a rotina de Caleb, que se divide em um trabalho comum e mal remunerado, cuidados com uma pessoa próxima que está doente, e a necessidade de fazer constantes bicos ilegais para sobreviver e manter o tratamento desse familiar em um hospital de ponta.

No meio disso tudo, não é de se estranhar que o próprio Caleb esteja em algum tipo de tratamento psicológico para lidar com a falta de grana, as condições de vida medíocres e um possível trauma do passado.

Na outra ponta, Dolores segue implacável em sua busca por vingança e, em um momento raro de vulnerabilidade, o caminho dela se cruza ao de Caleb. A impressão que fica é que os dois poderão formar uma espécie de parceria, já que ambos, embora sejam de naturezas diferentes (ela um robô, ele aparentemente um humano), têm muito em comum.

A terceira temporada também terá a volta de personagens, como O Homem de Preto (Ed Harris), Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffrey Wright) e Charlotte Hale (Tessa Thompson). O brasileiro Rodrigo Santoro também retorna à série como Hector Escaton.

Embora com um capítulo de estreia mais linear e normal do que foram as temporadas anteriores, a série de ficção científica segue cheia de mistérios. Uma das perguntas diz respeito a entrada do ator Vincent Cassel que, como já mostrado em trailers, fará um personagem que ordena Maeve a perseguir Dolores. Ela obedecerá?

Criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, a terceira temporada de "Westworld" terá oito episódios. E fica a dica: não deixe de ver a cena pós-crédito do capítulo de estreia.