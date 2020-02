Wesley Safadão platina os cabelos e gera reações de famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão resolveu mudar radicalmente o visual para a chegada da folia de Carnaval. Com os cabelos platinados, ele compartilhou com os fãs o resultado e recebeu elogios.O mais curioso deles veio de um outro cantor que já foi bastante acostumado a pintar as mechas de loiro: Belo."Sensacional! Saudades de quando eu ainda tinha um pouco de cabelo. Bom Carnaval, arrebenta. Ficou muito BELO mesmo", brincou. Outros internautas o compararam ao pagodeiro também.Um dos seguidores mais ilustres do cantor também fez questão de deixar um comentário. O jogador Neymar, que recentemente também mudou de penteado, elogiou a ousadia de Safadão.Wesley Safadão vai se apresentar nos camarotes de Salvador com vista para a saída dos blocos em circuitos como o Barra-Ondina, Campo Grande ou Avenida.Entre as principais atrações, além dele, há lendas do axé como Araketu, É o Tchan e Timbalada e o pagodeiro Thiaguinho.