'Você é a mais falsa que tem aqui dentro', diz Rafa para Flayslan no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a formação de paredão do Big Brother Brasil 20 na noite deste domingo (5), Flayslane e Manu travaram uma pequena discussão, que Rafa Kalimann logo fez questão de entrar.

"Você foi caçar confusão à toa com a Gizelly. Eu estava sentada lá. A Gizelly nem estava falando de você, e você gritando", disse a missionária para Flayslane.

"Eu tenho o meu motivo. Vocês só sabem o que rola entre vocês", rebateu Flay. "Isso é soberba", retrucou, então, Rafa. "Você não sabe conversar com ninguém. Você só grita, você só impõe, você só fala: 'Eu estou certa', você está sempre no topo."

Flayslane questiona a sister, e diz que ela é "a ditadora" que está sempre ditando o certo e o errado do jogo, e que espera sempre o Jogo da Discórdia para poder você falar sobre os demais participantes.

"Porque eu tenho que me posicionar, como todo mundo aqui. Porque eu não gosto de você. Não gosto do seu jeito, não gosto da sua falta de educação, não gosto da forma como você é soberba, como você é incoerente", responde Rafa.

Flayslane afirma: "Eu também não gosto de você, e tudo bem. Mas a gente se comprometeu a se dar uma oportunidade de se enxergar diferente". Rafa diz: "Eu não quis, porque, no dia seguinte, você mostrou que você é extremamente o contrário do que você falou me olhando no olho".

Flayslane então questiona se a sister disse tudo da boca para fora, porque ela havia falado "do fundo do coração".

"Que fundo do coração, Flay? Você é a mais falsa que tem aqui dentro. Eu não olho na sua cara porque eu não sei ser falsa com ninguém. Eu não sei fingir com ninguém", dispara Rafa, que é chamada de falsa por Flay.

Após a discussão, Rafa explica: "Não gosto de você. Não sinto verdade em você. Acho você, sim, incoerente, você está onde te convém. Acho você uma falsa, acho você extremamente sem educação, extremamente grossa com as pessoas, extremamente soberba. Então, se você quer saber porque eu não defendi outras pessoas do meu grupo, é porque elas não chegam nem isso aqui de você".