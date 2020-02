Viviane Araújo beija muito antes de desfilar no Sambódromo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Viviane Araújo, 44, foi um dos principais destaques da noite desta sexta-feira (21). Foi só a atriz aparecer no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, para os fãs começarem a exaltá-la.Mas, antes de entrar em cena, Viviane beijou muito o namorado, Guilherme Militão. Ele usava uma camiseta verde com o rosto e o nome da atriz, na ocasião. Os dois posaram, aos beijos, para os fotógrafos.À frente da bateria da Mancha Verde há 16 anos, Viviane desfilou desta vez com uma fantasia toda vermelha e bem cheia de brilhos, que emulava uma "diabinha". No enredo da escola, "Pai! Perdoai, Eles Não Sabem o Que Fazem", ela representava "a vaidade do mal"."Realmente Viviane Araújo é uma deusa", comentou um internauta. "Por mim a câmera só ficava nela", concordou outro.