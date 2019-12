Vinte cavalos são mortos a tiros em Kentucky, nos EUA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais seis cavalos foram encontrados mortos a tiros no condado de Floyd, Kentucky (EUA), informou nesta segunda-feira (23) a CNN. Com isso, já são 20 cavalos que foram mortos na região desde o último dia 16 de dezembro.Segundo o sargento Kevin Shepherd, os animais variam de potros a cavalos adultos -algumas éguas estavam grávidas- e todos parecem ter morrido de ferimento provocado por bala.Os vinte cavalos foram encontrados em uma antiga área de mineração. Um grupo de resgate de animais chamado Dumas Rescue está ajudando nas buscas e no resgate.Segundo Tonya Conn, presidente do grupo, a região é remota, o que está dificultando os trabalhos, que devem ser finalizados neste sábado (28). Os corpos dos animais foram encontrados espalhados. Ela disse à CNN acreditar que, quando o tiroteio começou, os cavalos se dispersaram, e o atirador os localizou e matou.De acordo com ela, o rebanho tinha cerca de 35 cavalos em outubro, e os voluntários do grupo conseguiram resgatar sete animais antes do início dos assassinatos. Por conta das chuvas na área, Conn afirmou que está difícil conseguir transitar pelas estradas de acesso à mineradora.O sargento Shepherd informou que as mortes estão sob investigação. Uma necropsia em um potro seria realizada nesta segunda-feira (23) com o objetivo de encontrar fragmentos da bala. Segundo ele, a impressão é que uma arma de pequeno calibre foi usada para atirar nos cavalos.Foi um morador da região que ligou para a polícia no último dia 16 para avisar sobre as mortes. Alguns dos cavalos dele saíram de uma área cercada e, mais tarde, foram encontrados mortos.A Dumas Rescue está oferecendo uma recompensa de US$ 20 mil (cerca de R$ 81,5 mil) por informações que levem à prisão dos responsáveis.