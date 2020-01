Vídeo em que Hadson Nery, do BBB, humilha torcedor viraliza na web

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo em que Hadson Nery, 38, ex-jogador de futebol e participante do Big Brother Brasil 20, aparece humilhando um homem, torcedor de um time rival, voltou a circular nas redes sociais na noite desta terça-feira (21), horas antes da estreia do reality na Globo.

Essa não é a primeira polêmica em que Nery se vê envolvido. O ex-atleta já foi denunciado pela ex-mulher dele que chegou a pedir medidas protetivas contra o rapaz em 2018.No vídeo, Nery obriga o torcedor a ajoelhar e pedir desculpas por algo que ele teria feito anteriormente. Na sequência, ele rasga a camisa que o homem veste. O ex-jogador também tenta rasgar o shorts, mas como não consegue, pede para o torcedor tirá-lo."Se vocês não tiveram coragem de fazer, Bola e Júnior, eu rasgo, olha aqui", afirma Nery, citando nomes que estariam envolvidos em sua vingança.Logo no início do vídeo, o ex-atleta também provoca o torcedor dizendo que ele não rasgaria dinheiro, o que seria uma prova que o homem não tem transtornos psicológicos. "É sem mimimi, porque tu não é doido, é? Tu rasga dinheiro, não né? Então, rasga esse aqui. Vocês estão vendo que ele não é doido. Mas sem mimimi, porque sei que vai para as redes sociais e vocês tão vendo que ele não é doido."O ex-jogador paraense de futebol jogou pelo Corinthians e depois foi trilhar sua carreira em outros países. Já morou em sete diferentes e foi casado por 15 anos. Ele tem dois filhos.Em 2018, ele foi denunciado pela ex-mulher. No sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde o caso foi registrado, o processo é qualificado como contravenções penais e violência doméstica contra a mulher.Segundo publicado em nota oficial nas redes sociais do participante do BBB, o caso já está arquivado e o pedido da medida protetiva feito pela ex-mulher não seria por agressão física. De acordo com o informado, a solicitação foi feita para evitar que Nery fosse procurar a então esposa no trabalho dela, como já tinha ocorrido em outras oportunidades.