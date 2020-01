Vendas de livros crescem no Natal, mas mercado editorial encolhe em 2019

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É aquela velha história de ver o copo meio cheio ou meio vazio. Ao olhar os números do último mês de dezembro, otimistas podem dizer que as vendas de livros no Brasil aumentaram e mostram um mercado em recuperação após uma série de tombos. Já ao analisar o consolidado do ano, porém, pessimistas vão alegar que a retomada é tímida e que o setor encolheu em 2019.Os dados são da pesquisa Painel do Varejo de Livros no Brasil, produzida pela Nielsen e pelo Snel, o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, e divulgados nesta segunda-feira (13).Ao colocar a lupa sobre dezembro, o mercado editorial registrou um faturamento de cerca de R$ 188 milhões - valor 6,61% superior em relação ao mesmo mês de 2018. O volume de livros vendidos também cresceu. Foram 4,6 milhões de exemplares --aumento de 12,37% em relação a dezembro de 2018.Além da recuperação, os dois crescimentos têm relação também com um fim de 2018 de vendas baixas. Na época, as duas maiores redes de livrarias do país, Saraiva e Cultura, viviam o ápice de suas crises financeiras, fechavam lojas e entravam em recuperação judicial.Ao olhar os números acumulados no ano, porém, o otimismo parece frágil. Ao comparar os faturamentos de 2019 e de 2018, a queda foi 6,21% no ano passado. O mercado faturou cerca de R$ 1,7 bilhão em 2019 (R$ 115 milhões a menos do que em 2018). O volume de vendas também foi menor em 2019 -- decréscimo de 6,35% se comparado ao ano anterior.Se o consolidado de 2019 apresentou queda no faturamento e no volume, o mesmo não havia sido registrado no período anterior. Apesar de uma crise financeira que já dura anos, o mercado tinha registrado em 2018 crescimento de 4,59% no faturamento e de 1,32% nas vendas em relação a 2017, segundo dados da mesma pesquisa, que é feita desde 2015.