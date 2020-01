Veja o que muda na avaliação das escolas de samba para o Carnaval deste ano em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avaliação dos desfiles das escolas de samba de São Paulo terá novos critérios no Carnaval deste ano. As principais mudanças serão aplicadas em quesitos como bateria, fantasia e alegoria.Também foram definidas alterações na punição às escolas que estourarem o tempo máximo de apresentação.As novidades, que integram o Manual do Julgador 2020, foram apresentadas nesta quarta-feira (22) pela Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. A instituição afirma que os jurados já passaram por um treinamento para que estejam aptos a fazer a avaliação, de acordo com as novas regras.Em relação ao regulamento em geral, a Liga deixou mais branda a punição contra as escolas que ultrapassarem o tempo máximo de desfile --de 65 minutos no Grupo Especial. Até o ano passado, o atraso era penalizado com a perda de um ponto. Cada minuto adicional era punido com a retirada de um décimo. No Carnaval deste ano, a penalidade pelo atraso cairá para três décimos. Quanto aos minutos excedidos continua com a retirada de um décimo para cada um.Dentre os quesitos da apresentação, a bateria é um dos que sofreu alterações mais importantes. A Liga passa a cobrar dos instrumentistas que executem performances mais ousadas, como paradinhas, bossas e apagões. Em caso de não cumprimento, a escola perde dois décimos. Se a exibição for feita, mas sem a qualidade desejada, a penalidade é de um décimo.A bateria também terá mudanças no estabelecimento da nota, que partirá de 9,8 (para os outros quesitos, continua partindo de 10). Para chegar à pontuação de 9,9, a escola terá de atender ao critério de performance de oito a 15 compassos. Para alcançar dez, os instrumentistas devem atingir a exigência em pelo menos 16 compassos.Já as fantasias serão avaliadas conforme as variações de cores, formas e adereços. As agremiações devem enviar à liga, antes do desfile, imagens nítidas das fantasias para que os jurados possam conferir se são iguais às anexadas na pasta.Para as alegorias, foi criado o subquesito Realização, que avalia se os carros alegóricos contêm variação de formas e cores, além de estarem em proporções corretas.Os desfiles do Grupo Especial das escolas de samba de São Paulo serão realizados nos dias 21 e 22 de fevereiro no sambódromo do Anhembi, na zona norte.Principais mudançasTempoComo era: perda de um ponto pelo atraso e desconto de 0,1 para cada minuto excedidoComo será: perda de 0,3 ponto pelo atraso e desconto de 0,1 por minuto excedidoBateriaComo era: livre para executar o rítmoComo será: deverá apresentar performances como paradinhas, bossas, breques e apagõesFantasiasComo era: escola apresentava ilustração à Liga antes do desfile para verificaçãoComo será: cada agremiação tem de apresentar fotos nítidas para checagem da semelhança entre o projeto e o que foi mostrado na avenida