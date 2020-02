Varanda ganha nova vida em apartamentos como cozinha, sala de jantar e living

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As varandas viraram um espaço curinga nos novos apartamentos. Elas ganham medidas cada vez mais generosas à medida que a área útil interno dos apartamentos diminui. A área pode ser aproveitada como cozinha, sala de jantar ou living, de acordo com as necessidades do morador.Os lançamentos imobiliários estão reduzindo o tamanho das unidades, mas a varanda não diminui. Elas deixaram de ser um detalhe para virar uma parte importante do apartamento”, afirma a arquiteta Julia Varon, de São Paulo.A cozinha gourmet, que conjuga mesa, churrasqueira e equipamentos de cozinha, continua em alta. Ela foi a opção de Varon para a varanda de um apartamento dos anos 1990, que era espaçosa, mas pouco funcional.Ali, coube mesa com quatro lugares, bancada com chapa, coifa, forno de pizza e uma geladeira cor de abóbora. No lado oposto, um armário esconde a máquina do ar-condicionado.“Outro de meus clientes comprou um estúdio com cozinha minúscula, onde só caberiam um cooktop e um frigobar, e pediu que eu transformasse a varanda em uma cozinha mais funcional. Agora, ele tem forno e geladeira”, conta Varon.Um dos projetos assinados pela arquiteta Christina Faria, da Spazio Arquitetura, usou o espaço original da sala para ampliar a cozinha, enquanto a área de estar foi inteiramente transferida para a varanda.As extremidades do ambiente escondem dois truques. Atrás do sofá, uma caixa de madeira ripada acomoda a máquina do ar-condicionado –sobre ela, foi organizada uma horta de temperos.No lado oposto, um grande armário faz as vezes de área de serviço e camufla aquecedor, máquina de lavar e tanque. “Eliminamos a porta entre a sala e o terraço para integrar completamente os ambientes”, conta Faria .O aproveitamento da varanda não é exclusividade de quem tem pouco espaço. Contratada para redecorar o apartamento de uma empresária que vive com o filho adolescente, a arquiteta Debora Wajman sugeriu transformar o amplo terraço em um segundo living, integrado à sala de jantar.Fechado com painéis de vidro, o ambiente ganhou tapete felpudo, plantas, poltronas diante da TV e uma mesa de refeições. “Como a luz natural é abundante, o espaço ficou alegre, convidativo e passou a ser usado com mais frequência”, diz Wajman.Embora as possibilidades para explorar a varanda sejam infinitas, é preciso começar qualquer projeto pela consulta às regras do condomínio.A maioria dos edifícios, segundo Julia Varon, só permite fechar a varanda com painéis de vidro, recurso que tem vantagens e desvantagens.“Eles são discretos, proporcionam grandes aberturas e não barram a luz natural, mas podem esquentar muito o ambiente dependendo da posição do prédio em relação ao sol. Em 80% dos casos, não basta instalar ar-condicionado. É preciso reforçar a proteção com persianas ou telas solares, o que nem todo condomínio permite.”O tipo de iluminação também costuma ser definido pelo regimento interno do prédio, ela diz. “Há condomínios que determinam se as lâmpadas devem ser brancas ou amarelas, para garantir a unidade da fachada, e há os que proíbem luminárias pendentes, para que o padrão de iluminação externa não seja alterado.”Outro cuidado importante no projeto das varandas, diz Varon, é a escolha dos materiais.Paineis de vidro, segundo ela, nem sempre garantem 100% de vedação – quando há chuva com vento, é comum que a água respingue na varanda.“Por isso, não recomendo piso de madeira, que deforma e mancha com a água. Também evito marcenaria com acabamento laminado, que pode descolar e ondular com a água e o calor.”Ela também recomenda atenção à escolha dos tecidos –tons vibrantes ou escuros costumam desbotar facilmente quando expostos ao sol.“Sugiro optar pelos tecidos impermeáveis, como os navais, que são resistentes à água e já vêm de fábrica com proteção contra raios solares.”