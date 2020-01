Vanessa Giácomo viverá Eliza Samúdio em série sobre goleiro Bruno, diz colunista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Vanessa Giácomo será Eliza Samúdio, a ex-mulher do goleiro Bruno que foi assassinada por ele, em série da Globo ainda sem data de exibição.A informação é do colunista Leo Dias. Segundo ele, a diretora Amora Mautner confirmou que a artista está bem cotada para o papel. A produção será feita por Lucas Paraíso, o mesmo da série Sob Pressão. A série será baseada no livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samúdio".Procurada, a Globo confirmou que a emissora comprou o direito do livro, e não só deste, mas de vários outros e de vários outros casos. Existe o desejo de fazer uma série sobre crimes em uma faixa horária do canal.Segundo a Globo, não há, no entanto, nada desenvolvido, escrito, nem aprovado sobre nenhum dos casos possíveis. Também não cravou que Vanessa fará o papel. O escritório que cuida da carreira de Vanessa não respondeu às solicitações até a publicação deste texto.