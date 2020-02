Vai-Vai vence o Acesso e volta ao Grupo Especial em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Vai-Vai, maior campeã do Carnaval de São Paulo, voltou ao Grupo Especial cantando em homenagem à sua própria história.A escola desfilou na madrugada desta segunda-feira (24), com o enredo "Vai-Vai de Corpo & Álamo".Após rebaixamento inédito em 2019 e uma grave crise financeira, a maior campeã do Carnaval paulistano, com 15 títulos, fez homenagem a sua própria história --já que completou 90 anos em 2020.A comissão de frente trouxe mascarados vestindo trajes alvinegros fazendo a dança das cadeiras.Logo atrás, o carro abre alas trazia o nome da agremiação à frente e representava os antigos desfiles de Carnaval na avenida São João, no centro de SP.Na ala seguinte, integrantes traziam os antigos pavilhões da Vai-Vai, que foi fundada como um cordão de Carnaval. No próprio samba, cantado pelos intérpretes Luís Felipe e Washington, haviam diversos versos que fizeram parte de sambas-enredos clássicos da Saracura.Outros setores destacaram a tradição da escola, o bairro do Bexiga e a contribuição da Vai-Vai para o samba paulista.O exigente mestre Tadeu veio à frente dos ritmistas acompanhado do maestro João Carlos Martins. O músico foi tema do desfile de 2011, que rendeu o título do Carnaval daquele ano.A última alegoria homenageou os integrantes da escola, com diversos membros da Velha-Guarda.