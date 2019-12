Universal Studios desiste de enviar 'Cats' para premiações de cinema em 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com Taylor Swift, Judi Dench, Ian McKellen, Jennifer Hudson, Idris Elba e James Corden, o filme musical "Cats" provocou diversas reações negativas após o seu lançamento, na sexta-feira passada (20). E, segundo o DailyMail, a Universal Studios, responsável pela produção, não enviará o filme às premiações de cinema do próximo ano.De acordo com o site internacional, o estúdio retirou o filme do site "Para Sua Consideração", da própria Universal, que contava com cessões para avaliação dos votantes. Com isso, a produção não receberá apoio financeiro se caso receber indicações."Cats" arrecadou US$ 2,6 milhões, cerca de R$ 641 milhões, em seu primeiro dia em cartaz nos Estados Unidos, de acordo com números do site Box Office Mojo.A adaptação cinematográfica do musical de Andrew Lylod Webber foi considerada de "catastrófica" por muitos críticos. David Rooney, da Hollywood Reporter, apelidou o filme de "cat-tastrófico". "Além da aparência geralmente enfadonha dos gatos, as proporções estão erradas em relação ao ambiente ao redor", disse ele.Para Peter Debruge, da Variety, o filme é uma "interpretação estranhamente brega". "Desde a primeira cena até a última, 'Cats' machuca os olhos e, sim, os ouvidos, já que quase todos os números musicais foram distorcidos em participações especiais de grandes nomes da indústria da música."O filme conta a história de uma tribo de gatos chamada Jellicles que todo ano precisa escolher um deles para ascender para o Heaviside Layer e conseguir uma nova e melhor vida. Cada um dos gatos conta a sua história para sua líder, a velha Deuteronomy (Judi Dench), na tentativa de ser o escolhido.