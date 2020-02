'Tudo Ok', 'Liberdade Provisória' e 'Sentadão' são os principais hits do Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Terminado o Carnaval, o bregafunk e o sertanejo mais uma vez se consolidaram como os ritmos mais tocados durante a folia. A principal música foi "Tudo Ok", de Thiaguinho MT, 28, que liderou as listas de procura do Spotify e do YouTube. Apenas no Deezer ela ficou na vice-liderança, atrás de "Liberdade Provisória", de Henrique e Juliano.Thiaguinho MT, que começou a carreira com funk proibidão, contou à reportagem que já imaginava que "Tudo OK" seria um hit. Segundo ele, a música nasceu de frases soltas que recebeu no Whatsapp, como "cabelo tá ok, sobrancelha tá ok", e outra vistas em redes sociais, como "vou pro baile pro desespero do meu ex".As outras duas mais ouvidas no Carnaval são "Sentadão", de Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro, e que também mistura funk e bregafunk; e o sertanejo "Liberdade Provisória", primeira música do novo trabalho de Henrique e Juliano.Outro hit que se repete nas três listas é "Contatinho", de Léo Santana e Anitta. A cantora ainda emplacou Combatchy e Rave de Favela nos serviços de streaming, que citaram também sucessos de Gustavo Lima e Tati Zaqui.Veja as listas completas:Spotify:1. Tudo Ok - JS o Mão de Ouro, Mila, Thiaguinho MT2. Liberdade Provisória - Ao Vivo - Henrique e Juliano3. Sentadão - Felipe Original, JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio4. Vem Me Satisfazer - DJ Henrique da VK, MC Ingryd5. Combachy (feat. MC Rebecca) - Anitta, Lexa, Luísa Sonza, Mc Rebecca6. A Gente Fez Amor - Ao Vivo - Gusttavo Lima7. Surtada - Remix Brega Funk - Dadá Boladão, OIK, Tati Zaqui8. Graveto - Ao Vivo - Marília Mendonça9. S de Saudade - Luíza e Maurílio, Zé Neto e Cristiano10. Rave de Favela - Anitta, MC Lan, Major LazerDeezer:1. Liberdade Provisória - Henrique e Juliano2. Tudo Ok - Thiaguinho MT, JS o Mão de Ouro, Mila3. Sentadão - Felipe Original, JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio4. Dance Monkey - Tones and I5. Contatinho - Léo Santana e Anitta6. Combatchy - Anitta, Luísa Sonza, Lexa, Mc Rebecca7. Surtada - Tati Zaqui, Dadá Boladão, Oik8. A gente fez amor - Gusttavo Lima9. Com ou sem mim - Gustavo Mioto10. Só pra Castigar - Wesley SafadãoYouTube:1. Tudo Ok - Thiaguinho MT, JS o Mão de Ouro, Mila2. Sentadão - Pedro Sampaio, Felipe Original, JS o Mão de Ouro3. Liberdade Provisória - Henrique e Juliano4. Contatinho - Léo Santana e Anitta5. Te Prometo - Dennis DJ e MC Don Juan