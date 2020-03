'Totalmente Demais' tem Marina Ruy Barbosa e Juliana Paes na trama; relembre quem é quem

'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma versão especial de "Totalmente Demais", exibida originalmente entre 2015 e 2016, começa a ser exibida na próxima segunda (30) no mesmo horário de "Salve-se Quem Puder" na Globo. A trama de Rosane Svartman e Paulo Halm retorna à TV em virtude da pandemia do novo coravírus que obrigou a emissora a parar a produção da dramaturgia.

Indicada ao Emmy Internacional em 2017, "Totalmente Demais" traz Fábio Assunção com o ambicioso Arthur, empresário do ramo da moda e dono da agência Excalibur, que viverá um triângulo amororo com sua amiga de longa data Carolina (Juliana Paes) e a jovem Eliza (Marina Ruy Barbosa), que foge do interior do Rio de Janeiro para a capital carioca após confusão com seu padastro Dino (Paulo Rocha).

Ao abandonar a mãe Gilda (Leona Cavalli), Eliza conhece Jonatas (Felipe Simas) nas ruas e desenvolve uma amizade bem sincera com o jovem. Jonatas leva Eliza para morar com ele em um cinema abandonado, no bairro de Fátima, onde ele a ensina a ganhar dinheiro vendendo flores. Arthur acaba conhece Eliza e a leva para o universo da moda.

Confira quem é quem em "Totalmente Demais".

Núcleo Campo Claro

Eliza (Marina Ruy Barbosa) - Nasceu no interior do Rio de Janeiro e foi criada pela mãe, Gilda (Leona Cavalli), e pelo padrasto, Dino (Paulo Rocha). Após um desentendimento com Dino, foge para a capital e passa a morar nas ruas, onde conhece Jonatas (Felipe Simas) e vive seu primeiro amor. Sua vida muda completamente após conhecer Arthur (Fábio Assunção) e entrar para um concurso de moda.

Gilda (Leona Cavalli) - Cozinheira do bar de Dino (Paulo Rocha), com quem se casou após o nascimento de sua primeira filha, Eliza (Marina Ruy Barbosa). É uma mulher bonita, mas mal tratada pelo tempo e situação que vive. Além da garota, tem mais dois filhos com o atual marido: Dayse (Isabella Koppel) e Carlinhos (Kaik Brum).

Dino (Paulo Rocha) - Dono de uma oficina e bar de beira de estrada, é preguiçoso e popular entre os caminhoneiros. Casou-se com Gilda (Leona Cavalli) e com ela teve Dayse (Isabela Koppel) e Carlinhos (Kaik Brum). Ajudou a esposa a criar Eliza, a filha mais velha dela e com quem tem péssima relação porque vive olhando para a garota com segundas intenções.

Dayse (Isabella Koppel) e Carlinhos (Kaik Brum) - Filhos de Gilda (Leona Cavalli) e Dino (Paulo Rocha). Ela é muito próxima de Eliza (Marina Ruy Barbosa) e ele tem o pai como referência.

Delegado Peçanha (Rodrigo Rangel) - Frequentador do bar de Dino (Paulo Rocha).

Núcleo Excalibur

Arthur (Fábio Assunção) - Ex-modelo que abriu a agência Excalibur após o nascimento de sua filha, Jojô (Giovanna Rispoli), que teve com a top model Natasha (Lavínia Vlasak). Tem um caso com Carolina (Juliana Paes) desde a adolescência e vai se encantar por Eliza (Marina Ruy Barbosa).

Adele (Jéssica Ellen) - Ex-modelo e booker dos catálogos da agência de Arthur (Fábio Assunção). É melhor amiga de Cassandra (Juliana Paiva).

Max (Pablo Sanabio) - Booker da agência e melhor amigo de Lu (Julianne Trevisol). Divide o apartamento com ela.

Daniele (Fernanda Motta), participação especial - Top model internacional. Tem bom relacionamento com Arthur (Fábio Assunção), que chega a extrapolar o profissionalismo.

Núcleo revista 'Totalmente Demais'

Carolina (Juliana Paes) - Diretora da revista 'Totalmente Demais'. Nascida no Bairro de Fátima, focou em sua carreira profissional e hoje é referência no mundo da moda. Ambiciosa, batalha por tudo que quer e atualmente seu desejo é tornar-se mãe. Enxerga em Arthur o possível pai dessa criança.

Maria Luiza, a Lu (Julianne Trevisol) - Blogueira e it girl, é a assistente pessoal de Carolina. É inteligente e talentosa, mas estabanada. Conhece Rafael em uma boate e logo se apaixona pelo rapaz, que a esnoba desde o início.

Rafael (Daniel Rocha) - Jovem fotógrafo que morou na Europa por dois anos, e foi pra lá após acidente que tirou a vida de sua namorada, a Sofia (Priscila Steinman). Volta para o Brasil, se envolve com Lu (Julianne Trevisol), mas deixa claro que não quer compromisso. Através dela consegue se aproximar no mundo da moda e ser reconhecido.

Pietro (Marat Descartes) - Braço direito de Carolina (Juliana Paes) na revista 'Totalmente Demais'. Talentoso e irreverente, sente falta de prestígio, mas jamais trairia a jornalista, que considera sua familia.

Lorena (Adriana Birolli) - Diretora do site de moda e fofoca NeoTop. Já trabalhou com Carolina (Juliana Paes) na revista, mas sempre teve uma relação de disputa com a diretora de redação.

Núcleo Curicica

Jonatas (Felipe Simas) - De família humilde, vive em um cinema abandonado no centro do Rio de Janeiro durante a semana e trabalha como vendedor de balas no semáforo. Aos finais de semana volta pra sua casa, em Curicica, e ajuda a mãe Rosângela (Malu Galli) com as contas. Vai se apaixonar por Eliza e sofrerá com a ausência dela.

Rosângela (Malu Galli) - Mulher forte e determinada, engravidou cedo de Jonatas (Felipe Simas). Já teve vários relacionamentos e tem mais três filhos: Jennifer (Lellezinha), Wesley (Juan Paiva) e Bola (Cauê Campos). Os dois primeiros são do casamento com Florisval (Ailton Graça), com quem vive entre tapas e beijos.

Florisval (Ailton Graça) - Mulherengo, é considerado o Don Juan do subúrbio. É ex-marido de Rosângela (Malu Galli) e vive enganando ela por causa do dinheiro da pensão dos filhos Jennifer (Lellezinha) e Wesley (Juan Paiva). Trabalha como motorista de Carolina (Juliana Paes).

Maristela (Aline Fanju) - Namora com Florisval (Ailton Graça) e vive arrumando briga com rosângela (Malu Galli).

Jennifer (Lellezinha) - Irmã de Jonatas (Felipe Simas), sonha em ser rainha do funk.

Wesley (Juan Paiva) - Filho do meio da Rosângela (Malu Galli), tem vocação para ser esportista, mas sofre um acidente que o deixa paraplégico. Vai superar com a ajuda de Montanha (Toni Garrido).

Bola (Caue Campos) - Segue a irmã Jennifer (Lellezinha) e quer ser o empresário da garota.

Cascudo (Felipe Silcler) - Briguento de Curicica. Tenta seduzir Jennifer (Lellezinha) e será o responsável pelo acidente de Wesley.

Aparecida (Guida Vianna) - Empregada doméstica de Arthur (Fábio Assunção). Conhece o playboy como poucos e ajudou a criar Jojô (Giovanna rispoli). É amiga e confidente de Rosângela (Malu Galli).

Bárbara (Pally Siqueira) - Estuda com Wesley (Juan Paiva) e gosta do rapaz, mas a relação muda após o acidente dele.

Janaina (Valentina Bandeira) - Estuda com Wesley (Juan Paiva). É secretamente apaixonada pelo rapaz e vai apoiá-lo quando ele se acidentar.

Cleide (Patrícia Costa) - amiga de Rosângela (Malu Galli).

Núcleo Bairro de Fátima

Hugo (Orã Figueiredo) - Pai de Débora (Olivia Torres) e Cassandra (Juliana Paiva). É dono do Flor do Lácio, decadente pé-sujo do bairro. Namorou com Carolina (Juliana Paes) na adolescência e atualmente é disputado pelas vizinhas Lurdinha (Carolyna Aguiar) e Katia (Aline Borges).

Cassandra (Juliana Paiva) - Nascida Sandra, transformou-se em Cassandra por causa do impacto do nome e numerologia. Sonha em ser modelo e celebridade e vive às turras com a irmã, Débora (Olivia Torres). Implicará com Eliza (Marina Ruy Barbosa) durante o concurso 'Garota Totalmente Demais'.

Débora (Olivia Torres) - É irmã de Cassandra (Juliana Paiva), mas totalmente o oposto. Inteligente, prefere a educação do que a beleza. Estuda química na faculdade.

Lurdinha (Carolyna Aguiar) e Kátia (Aline Borges) - Vizinhas fofoqueiras de Hugo (Orã Figueiredo). A primeira é revendedora da Bastille e Kátia é garçonete do Flor do Lácio. Disputam o coração de Hugo (Orã Figueiredo).

Dorinha (Samantha Schmütz) - Irmã mais velha de Carolina (Juliana Paes). Parou a vida para criar os filhos, João (Leonardo Lima Carvalho) e Maria (Juliana Louise), com o marido Zé Pedro (Helio de La Peña). Às vezes fantasia como seria a vida se tivesse seguido os passos de Carolina.

Zé Pedro (Helio de La Peña) - Casado com Dorinha (Samantha Schmütz), tem dois filhos: Maria (Juliana Louise) e João (Leonardo Lima Carvalho). Trabalha como contador da Bastille.

Maria (Juliana Louise) e João (Leonardo Lima Carvalho) - Filhos de Dorinha e Zé Pedro, vivem brigando para chamar a atenção dos pais.

Jacaré (Sérgio Malheiros) - Jovem meliante das ruas. Rancoroso e violento, vive perseguindo Jonatas (Felipe Simas) e assustando os clientes do rapaz.

Montanha (Toni Garrido) - Treinador da equipe de atletismo, frequenta os colégios em busca de talentos. É o responsável pela superação de Wesley (Juan Paiva).

Charles (Raphael Sander) - barman de um bar da Lapa e amigo de Rafael (Daniel Rocha).

Riscado (Cadu Paschoal) - Parceiro de Jonatas (Felipe Simas) nas vendas de balas nas ruas.

Braço (Dhonata Augusto) - Comparsa de Jacaré (Sérgio Malheiros).

Policial Wilson (Leonardo Carvalho) - Cuida das ruas da Lapa e sempre ajuda Jonatas (Felipe Simas) quando Jacaré (Sérgio Malheiros) decide encrencar.

Núcleo Bastille e Barra da Tijuca

Germano (Humberto Martins) - Presidente da Bastille e casado com a herdeira Lili (Vivianne Pasmanter). É fascinado por Carolina (Juliana Paes). Carrega o trauma da morte da filha Sophia (Priscila Steinman) e tem um relacionamento complicado com o filho Fabinho (Daniel Blanco).

Lili (Vivianne Pasmanter) - Herdeira da Bastille. Se recolheu desde a morte da filha Sophia (Priscila Steinman) e vive passando a mão na cabeça do filho Fabinho (Daniel Blanco), o que gera discussões com o marido Germano (Humberto Martins).

Fabinho (Daniel Blanco) - Estudante de ciências sociais, é ativista e idealista. Vai participar de manifestações contra a Bastille, empresa dos pais Lili (Vivianne Pasmanter) e Germano (Humberto Martins). Vai se envolver com Leila (Carla Salle).

Sophia (Priscila Steinman) - Filha de Germano e Lili que "morreu" em um acidente de carro. Namorava com Rafael (Daniel Rocha) e era vista como o futuro da Bastille.

Silas (Wendell Bendelack) - Motorista de Germano (Humberto Martins) e Lili (Vivianne Pasmanter).

Mirthes (Ana Paula Botelho) - Secretária de Germano (Humberto Martins) na Bastille.

Dona Euzébia (Regina Sampaio) - A governanta da casa da família de Germano (Humberto Martins).

Jamaica (Gabriel Reif) - Ativista e melhor amigo de Fabinho (Daniel Blanco). É artista plástico e tem estilo despojado.

Marcão (Marcelo Arnal) - Namorado de Leila (Carla Salle). Vai brigar com Fabinho (Daniel Blanco) após perceber que perdeu a amada para o rapaz.

Leila (Carla Salle) - Estudante de jornalismo idealista e questionadora. Vai ter um romance com Fabinho (Daniel Blanco).

Maurice (Reginaldo Faria) - Pai de Arthur (Fábio Assunção) e espelho do playboy. Costuma namorar mulheres mais novas, mas o grande amor de sua vida sempre será a ex-esposa Stelinha (Glória Menezes).

Stelinha (Glória Menezes) - Mãe de Arthur (Fábio Assunção), passa mais tempo em Paris do que no Brasil e nunca trabalhou na vida. Sonha que o filho se case com Carolina (Juliana Paes).

Natasha (Lavínia Vlasak) - Ex-modelo e casada com empresário estrangeiro. Teve uma filha, Jojô (Giovanna Rispoli), com Arthur (Fábio Assunção).

Jojô (Giovanna Rispoli) - Filha de Arthur (Fábio Assunção) e Natasha (Lavínia Vlasak), é rebelde e gótica. Detesta Carolina (Juliana Paes) e vai torcer para o pai se relacionar com Eliza (Marina Ruy Barbosa).