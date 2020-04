Tom Holland topa desafio de quarentena e tenta vestir blusa plantando bananeira

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dentre os diversos desafios que surgiram nas redes sociais desde o início da quarentena, um chamou a atenção do ator Tom Holland, 23, atual responsável por dar vida ao herói Homem-Aranha nos cinemas.

Trata-se da difícil tarefa de vestir uma camiseta enquanto se está de ponta cabeça, com as mãos apoiando o corpo no chão e os pés encostados em uma parede.

O chamado "desafio handstand" viralizou nas redes sociais, e internautas têm tentado segui-lo, publicando seus vídeos da façanha. Tom Holland também convocou os atores Jake Gyllenhaal e Ryan Reynolds para tentar o desafio, mas só o primeiro topou.

Nos últimos dias, Tom Holland apresentou sintomas gripais e, por conta disso, se isolou em casa. Apesar de dizer se sentir "muito doente", ele acredita que os sintomas não caracterizem o coronavírus.

Além de seguir desafios de redes sociais, ele tem usado o período de isolamento para montar quebra-cabeças e mostrar parte de sua família fazendo exercícios em casa -todos devidamente com máscaras e proteção.