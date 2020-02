Tiago Leifert rebate críticas por forma de levar 'BBB 20' e condena linchamento virtual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A postura de Tiago Leifert no comando do BBB 20 tem incomodado algumas pessoas. Porém, na tarde desta quarta-feira (12) ele resolveu ir ao Instagram se defender das acusações que tem recebido.Na eliminação de Hadson, o paraense disse que ninguém deveria desejar mal a ninguém nem falar coisas que possam machucar o ser humano. No entanto, a resposta de Tiago Leifert foi indicada por internautas como um modo de relativizar as atitudes machistas do brother, comparando-as a jogar bola. "Quem joga bola sabe. Às vezes você dá uma cotovelada no seu melhor amigo, jogando bola. Mas o juiz apita, acabou, acabou."Além disso, Tiago tem sido criticado por levar informações demais para dentro da casa. Ele já contou que a seleção brasileira de futebol precisava de apenas uma vitória contra a Argentina (que acabou acontecendo) para ir às Olimpíadas de Tóquio e também que o ex-participante Lucas Chumbo havia sido campeão de um torneio de surfe.Bruna Marquezine, amiga de Manu Gavassi, respondeu o tuíte de Giovanna Ewbank e disse que Leifert a estava irritando. "E umas informações falsas também", completou a atriz. Ela também não gostou quando Leifert disse que o namorado de Manu poderia não ter ido ao shopping, como avisaram Ivy e Daniel, com um cartaz dizendo que aceitava namorar com ela.Na postagem, Leifert rebateu. "Vamos combinar uma coisa: Espancar, chutar uma pessoa caída é um ato errado e covarde no mundo real e no virtual. Quando pessoas erram, eu acredito no diálogo, arrependimento, perdão. Em casos mais graves, na Justiça. Isso não é ser condescendente, isso é tomar o caminho mais difícil: o certo", iniciou.Em outro momento do discurso, o apresentador falou em linchamento via internet, algo que teria acontecido com Hadson. "Não acredito que destruir a vida de uma pessoa com linchamento virtual resolva o problema original. Pelo contrário! Ao tentar resolver o problema espancando, você acaba criando outro. Linchamento virtual é tão errado quanto qualquer outra coisa, não faz de você uma pessoa melhor e não conserta o mundo", disse.Ele completou: "Não adianta nada ficar falando de 'empatia' a cada 3 posts se você não a pratica quando ela é mais necessária, porque ter empatia com quem a gente gosta é mole! Difícil é ter com quem está errado. Eu jamais vou linchar uma pessoa e não sou Juiz do Mundo."Famosos como Marina Ruy Barbosa, Fernanda Gentil, Michel Teló e Marcos Mion elogiaram o posicionamento dele.No Twitter, internautas começaram a pensar que esse texto de Leifert teria sido uma resposta direta às criticas de Bruna Marquezine. E ela respondeu. "Aquilo foi pra mim? Não pratiquei linchamento online. Seria um tanto exagerado dizer isso. Existe uma grande diferença em fazer uma crítica ou discordar de algo dividindo sua opinião (quando cabível) e fazer comentários maldosos ou iniciar um linchamento virtual", publicou a atriz, antes de dizer que ele é um ótimo profissional.