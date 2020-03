Amazonino: ‘eleição é só um detalhe’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A madrugada foi movimentada na casa do Big Brother Brasil 20 após o término da Prova do Líder, que durou mais de 26 horas -a quarta mais longa do programa- e consagrou Thelma. Mari, que ficou em segundo lugar, também está imune.

Após muita comemoração, Thelma disse a Rafa, Manu, Gabi e Gizelly que não pretende indicar Felipe Prior ao paredão que será formado no domingo (22) e contou a conversa que teve com Mari durante a prova e a possibilidade de indicar Flay.

Na ocasião, Mari falou que temia perder a prova para Thelma devido à possibilidade de a médica indicar sua amiga Flay à próxima berlinda. Thelma então afirmou que existia sim a possibilidade, mas não estada definido ainda.

Ainda na prova, Mari chegou a prometer a Thelma que lhe levaria para o VIP, caso fosse líder, promessa que a médica não retribuiu, afirmando ser uma escolha muito difícil e que dependeria da quantidade de pulseiras disponibilizadas.

Já após a prova, Mari percebeu o desconforto ao interromper a conversa das colegas no quarto céu e questionou Gabi sobre o teor da conversa e em seguida insinuou que havia deixado Thelma vencer a prova do líder e que estaria arrependida disso.

Nesse momento, apenas Daniel é presença certa no paredão deste domingo, já que foi o primeiro a sair da Prova do Líder.

Ao todo, três pessoas disputarão a preferência do público. Além do indicado pelo líder, os outros dois serão definidos na Prova Bate e Volta, que será disputada por Daniel, pelo indicado pela casa e por mais uma pessoa, que será escolhida pelo indicado pela casa.