Thaynara OG, Lore Improta, Justin Neto, Jade Seba e outros famosos estarão no BBBXP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes da 20ª edição do Big Brother Brasil só serão revelados no próximo sábado (18). Enquanto isso não ocorre, a Globo convidou um time de influenciadores digitais para entrar na casa e dar alguns spoilers do que os novos competidores vão encontrar.Entre os convidados para conhecer a casa mais vigiada do Brasil estão Thaynara OG, Lorena Improta, Justin Neto, Jade Seba, Fernanda Catania (Foquinha), Nayara Rattacasso, Matheus Mazzafera, Gina Indelicada e a blogueira Laura Brito.Eles estarão dentro da casa por volta das 15h30, quando devem publicar e mostrar detalhes de como será a nova residência do BBB 20, que terá um muro separando os anônimos dos famosos. Tudo, segundo os influenciadores, será mostrado em suas respectivas redes sociais.Até agora, a Globo deu indicativos de que dos 18 participantes desta edição, metade deles seria de influenciadores. Será que algum dos convidados desta sexta pode permanecer no programa?"Muito feliz de participar novamente do BBBXP! O que vai acontecer será surpresa e nem eu mesma sei! Só sei que vou precisar da ajuda de vocês pra entrar na casa! E aí? Posso contar com vocês amanhã?", disse Thaynara, que recentemente voltou a namorar o cantor sertanejo Gustavo Mioto.A influenciadora digital e apresentadora Thaynara OG brincou nas redes sociais com Improta: "Leva a chapinha, que to levando o babyliss!" "Nem eu sei direito o que vai acontecer ainda... mas vou precisar da ajuda de vocês para entrar na casa mais vigiada do Brasil e poder mostrar tudo em primeira mão", escreveu a cantora e dançarina Lore Improta, em seu perfil no Instagram.Já Justin Neto brincou com as "sisters" Lore e Thaynara de que eles vão dançar muito na casa do BBB. "Bora dançar lá na beira da piscina", escreveu o dançarino, que pediu ainda que aos que o "apoiem sabe, porque eu dei tudo de mim para participar"."Ceis tão preparado? Pq a minha ficha ainda não caiu não. Me contem aqui o que vocês querem ver", escreveu Jade Seba, influenciadora, atriz e empresária.Na tarde desta quinta-feira (16), Ana Clara, Fernanda Keulla e Tata Dias realizaram o primeiro boletim da #RedeBBB e mostraram alguns objetos que estarão dentro da casa. Entre eles duas almofadas, com desenhos que imitam pele de animais, que farão parte da decoração da casa do BBB 20.As três também apresentaram a nova repórter do BBB: Nyvi Estephan. "Eu realmente não esperava, é um desafio super grande na carreira. Sabe por que eu vim aqui? Para botar todas vocês para jogar videogame comigo. Vocês viveram aquilo, mas eu como espectadora estou preparada", disse a nova apresentadora.BBB 20 Os participantes da vigésima edição Big Brother Brasil serão anunciados neste sábado (18) ao longo da programação da TV Globo. Vários possíveis nomes já circulam pela internet. A cantora Manu Gavassi, o youtuber Júlio Cocielo, a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, além da ex-BBB Íris Stefanelli, a Siri do BBB 7, são alguns dos famosos que já foram apontados como possíveis competidores do programa.A Globo já confirmou que o time de moradores da casa será formado por várias tribos e terá uma mescla entre convidados e anônimos inscritos. Segundo Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, inicialmente, os concorrentes famosos vão ficar separados dos não conhecidos pelo público por um muro. Os dois grupos só vão ter contato depois que esse muro cair. Ela também informou que as celebridades não vão disputar o paredão com os candidatos anônimos.A colunista deu ainda outros detalhes do programa, como o de que um dos monstros vai se chamar "Bate Panela da Tina", em homenagem à Tina, participante do BBB 2, que ficou conhecida por bater panelas pela casa. Outro monstro será a Maria Eugênia, boneca de Kléber Bambam, da primeira edição do reality.Haverá ainda releituras de clássicos de edições passadas para fazer com que o telespectador e o próprio morador da mansão relembre dos principais momento das 20 edições.