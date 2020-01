Taylor Swift revela que mãe enfrenta um tumor no cérebro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Taylor Swift, 30, anunciou que a mãe dela, Andrea Swift, 62, está sofrendo de câncer. A artista deu a declaração durante uma entrevista de capa para a revista americana Variety."Os sintomas do que uma pessoa passa quando sofre um tumor cerebral não se parecem com o que já passamos com o câncer antes", disse Swift. "Então tem sido um momento muito difícil para nós, como família", completou a artista, lembrando que seus pais já enfrentaram a doença antes.A questão familiar deve interferir no número de shows da turnê de seu novo disco, "Lover". "Este é um ano em que tenho de estar perto da minha família. Há muitos pontos de interrogação ao longo do próximo ano, então eu queria ter certeza de que poderia ir para casa", disse ela, ao se dar conta de que não sabe o que vai acontecer."Não sabemos qual tratamento vamos escolher. Foi apenas a decisão a tomar no momento, por enquanto, pelo que está acontecendo", completa a artista.Ela também falou sobre o relacionamento íntimo que compartilha com a mãe. "Todo o mundo ama sua mãe, todo o mundo tem uma mãe importante, mas, para mim, ela é realmente a força orientadora. Quase todas as decisões que tomo, converso com ela sobre isso primeiro. Então, obviamente, é realmente importante falar sobre a doença dela."