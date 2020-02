Tatá Werneck elogia Rafa Kalimann, do BBB, e gera discussão entre fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Tatá Werneck, 36, provocou uma disputa entre fãs do Big Brother Brasil 20 nas redes sociais na manhã deste domingo (23), após elogiar a influenciadora Rafa Kalimann, 27, em sua conta no Twitter: "Menina, essa Rafa é gata, né? E alta. Se morasse comigo, ia pedir pra pegar várias paradas no armário", brincou ela."Que decepção... credo, logo a missionária de Taubaté", comentou um seguidora, declarando sua torcida por Bianca Andrade, a Boca Rosa. "Rafa Kalimann, falsa missionária militante, isso sim. Com o poder na mão deveria colocar um macho no paredão mas não. Militância seletiva", argumentou outra."Gente, veio me criticar por elogiar outra mulher? Decepção você... Bianca é linda também. Que besteira", respondeu Tatá, que também recebeu apoio e elogios de vários outros internautas. Algumas pessoas ainda se ofereceram para ajudar Tatá com os armários.Alguns torcedores também pediram a opinião da artista sobre outros participantes do reality, como Marcela e Giselly, e postaram críticas e elogios aos competidores: "Bianca é verdadeira, é nítido. Não tem medo de falar a verdade, não tem medo de errar", "quero você dando uns closes com ela e a Gigi Furacão".Questionada sobre sua torcida para vencer o BBB, a apresentadora afirmou que não revelaria para não ser xingada: "Eu não vejo e vocês são muito viciados. Aí dou minha opinião e alguém xinga. Então prefiro ficar na minha." Apesar disso, ela já tinha elogiado Babu Santana no início do programa, com quem já contracenou.Sobre o Carnaval, Tatá afirmou que está sendo dedicado à filha, Clara Maria: "Olha, eu levanto pra dar mama e deito. Mas estou feliz! Mandei fazer duas fantasias pra ficar em casa. Uma tem fio dental. Mostra você primeiro, que depois eu mostro", disse ela a uma seguidora.