Tatá Werneck diz estar feliz com possível romance de Rafa Vitti e Larissa Manoela em novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Manoela, 19, ainda não estreou na Globo, mas já estaria sendo cotada para o elenco da novela "Além da Ilusão". As suspeitas são de que Rafa Vitti, 24, seja seu par romântico na trama, informação que fez com que alguns internautas questionassem Tatá Werneck, 36, namorada do rapaz, sobre sua opinião em relação ao assunto.



"Será que a Tata vai deixar ele ir para Disney?", brincou um dos fãs, em referência à quantidade de namorados com quem Larissa já viajou para Orlando.



A resposta da apresentadora, para surpresa dos internautas, foi positiva. "Meu marido e minha amiga se pegando em rede nacional! É isso que eu quero Brasil! To muito feliz! Adoro e admiro a Lari! Ela é um amor! Torço sempre por ela! Amei muito essa notícia", escreveu Tatá em seu perfil no Twitter.



Apesar da brincadeira, ainda não há confirmação sobre o elenco da nova novela da Globo. Na rede social, Tatá disse que soube da informação pela internet, mas que nem Rafa Vitti havia confirmado.



Segundo a colunista Patrícia Kogut, a trama das 18h ainda tem título provisório e não possui data de estreia confirmada. Claudia Raia e Thiago Lacerda também seriam nomes cotados para a novela de época.



Procurada pelo F5, a Globo diz que "a novela ainda não tem escalação e nada foi divulgado." Já a mãe de Larissa Manoela, Silvana Santos, não quis confirmar a participação da atriz. "Agora a Larissa está focada nos filmes da Netflix. É tudo que podemos dizer até o momento", afirmou ela no final de dezembro.