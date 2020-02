Susana Vieira diz que está em busca de novo amor no Carnaval

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma das celebridades que marcaram presença no camarote da Itaipava neste domingo (23), para ver o primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval carioca, Susana Vieira, 77, disse que está em busca de um novo amor."Só deixo encostar quem eu quero e não preciso dizer. Espero encostar em alguém. Todo Carnaval arrumei um marido. Arrumei cinco na Sapucaí", comentou a atriz, que, no momento, está solteira.Mas Vieira fez ressalvas e brincou: "Estou dando uma parada de namorar homens novos. Os meninos estão muito desempregados, não dá para aguentar isto, não".Veterana de Sapucaí, Susana também quer curtir os blocos de rua. "Queria sair, mas tem muitas pessoas. Você se diverte, bota a 5 que quiser, sem se preocupar", concluiu.Vieira está no ar em "Éramos Seis" (Globo), na qual interpreta Emília. Essa é a primeira novela que a atriz faz após revelar ao público que sofre de leucemia, em 2018."Quando descobri que estava com leucemia, descobri também que não existe cura para o tipo de leucemia que eu tenho. Ela é crônica. Vou conviver com essa doença pelo resto da minha vida. Foi o que mais me assustou, porque eu me perguntei como trabalharia fraca daquela maneira", disse em entrevista recente ao UOL.