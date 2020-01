Surfista Gabriel Medina ganha filme no Globoplay que mostra sua evolução na água e na vida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O surfista Gabriel Medina, 26, campeão mundial de surfe, vai ganhar um filme com exibição no Globoplay. No longa, com estreia programada para o dia 31 de janeiro, é mostrada a evolução de Medina tanto na vida pessoal quanto na profissional.O olhar sobre a construção da carreira do surfista é todo feito pelos familiares e amigos, pessoas com as quais ele conviveu e que podem dizer melhor do que ninguém detalhes da vida do campeão.Grandes nomes do esporte aparecem, dentre eles o ex-tenista Guga Kuerten, os surfistas Kelly Slater e Mick Fanning e o jogador de futebol Neymar.A produção exibe imagens inéditas de arquivo pessoal do atleta e de seus familiares nesses últimos anos. São registros feitos por eles mesmos, mas que nunca haviam sido exibidos ao público. Além disso, será mostrada como foi a entrada dele no surfe, o início da carreira, apoio da mãe, incentivo e treinamento do padrasto, primeiros torneios e as conquistas mundiais."Eu conto toda minha trajetória, desde minha infância até os dias de hoje. Tudo o que eu passei, tudo o que eu vivi e ainda vivo, rotina do dia a dia e como cheguei até este momento", adianta Medina em entrevista à plataforma.Ele conta que a ideia de fazer o documentário surgiu depois dos títulos mundiais que conquistou. "A mensagem que deixamos para o público é que todos nós devemos acreditar nos nossos sonhos e pensar alto. Sou um moleque de Maresias, acreditei, me dediquei, e não me arrependo hoje. No começo parecia ser muito difícil, parecia ser chato, parecia que coisas não iriam acontecer, mas porque acreditei e me esforcei a gente conseguiu."