Sucesso no triângulo mineiro, Edy Britto e Samuel buscam reconhecimento em todo o país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecidos pela música sertaneja de raiz -há quem chame de romântico-, a dupla Edy Britto e Samuel está em busca do sucesso nacional, agora que já conquistou o triângulo mineiro e conta com o apoio da gravadora Talismã, gerenciada pelos cantores Leonardo e Eduardo Costa."A gente é muito conhecido realmente, em todo lugar tiramos fotos e essas coisas. Mas agora, graças a Talismã, o Brasil vai poder conhecer um pouco mais do nosso trabalho", diz Edy Britto, antes de subir no palco do bar Velho Texas, em Goiânia, para a gravação do terceiro DVD da dupla.Vivendo na capital do sertanejo desde 2013, onde conseguiram gravar a primeira música "Ponto G", Eddy Britto afirma que poder fazer mais um DVD -e agora com a participação especial do cantor nordestino Thayrone- é mais um sonho realizado mas que não para por aí."Pra gente é mais um sonho realizado. De lá [2013] pra cá vieram outras músicas e esse é o nosso terceiro DVD, agora com um formato mais intimista. O próximo passo é Brasil, né? Ter o nosso nome consagrado, conhecido em todas partes desse país", diz Britto, ao comemorar o sucesso da dupla nos estados de Goiás, Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul.Nascidos no interior da Bahia, a dupla de irmãos ciganos já passou por vários estados do Brasil e, com isso, conseguiu agregar diversos estilos musicais. Entretanto, a paixão pelo sertanejo vem desde muito cedo e não pretende ir embora. "O cigano tem uma relação muito forte com a música sertaneja. Ouvimos os clássicos desde muito novos. Gravamos outras coisas mas música romântica é a nossa base", afirma Britto.Com o sonho de viver de música, a dupla atraiu os olhares do público e dos empresários com a regravação de "Ponto G", dos Nonatos. Samuel afirma que eles gostam de dizer que a canção veio "na mala" por eles. "A gente já cantava nos bares e nos casamentos ciganos. Não é nossa, é uma antiga composição dos Nonatos, e já foi gravada muitas vezes só que de formas diferentes. O romantismo que nós trouxemos para ela não existia."Britto lembra a época em que ele e o irmão chegaram a Goiânia, um dos berços da música sertaneja. Sem conhecer ninguém, os dois moraram de favor e passaram dificuldades até conseguir emplacar "Ponto G"."Foram dois anos muito difíceis."Após chamar atenção de grandes investidores como a Talismã, gravadora de Leonardo e Eduardo Costa, Edy Britto e Samuel mudaram completamente de vida. Antes itinerantes, que viviam em barracas, os dois conseguiram fazer a família cigana se fixar em Goiânia para colher o fruto do sucesso da dupla."A nossa família é muito grande mas os nossos pais e outros irmãos deixaram os acampamentos para morar aqui também. Estão vivendo em casas agora [risos]. Apesar disso meu pai de vez em quando monta uma barraca no quintal para matar a saudades", conta Britto, com bom humor.Em relação à cultura, o irmão de Samuel explica que os ciganos geralmente costumam ser discretos. "Por isso fala-se pouco aqui no Brasil. Passamos boa parte da nossa vida viajando e vivendo em barracas."TALISMÃ Tanto Edy Britto como Samuel gostam de exaltar o apoio recebido dos padrinhos Eduardo Costa e Leonardo. Gratos pela oportunidade de serem gerenciados pela Talismã (gravadora dos cantores), os dois ressaltam a importância dos investidores para alavancar a carreira."É uma responsabilidade muito grande principalmente por eles [Eduardo e Leonardo]. Mas, ao mesmo tempo, eles passam uma tranquilidade e liberdade para fazermos a nossa musicalidade. Não é um escritório que é voltado para o sertanejo universitário. O talismã é mais a nossa cara. Eles têm total confiança em nós", explica Samuel.Britto ressalta a parceria com Eduardo Costa, "Então Fica Assim", gravada durante o segundo DVD da dupla em Belo Horizonte e lançada em março de 2019. "Chegou a ficar entre as mais tocadas por três meses seguidos. Isso nos colocou em uma gama maior. Devemos muito a ele."Agora, o sonho da dupla é gravar com o outro padrinho, Leonardo. "Ele é um ídolo, não tem como não sonhar. Infelizmente ele não veio para a gravação aqui em Goiânia, mas ele é muito presente", conta Samuel.Como próxima aposta, Edy Britto e Samuel pretendem emplacar a música "Litro de Cana", parceria com Thayrone, que por sua vez gravou recentemente com a dupla Thaeme e Thiago no DVD "Química". "É modão vai pegar, vocês vão ver", garante Britto sobre o próximo single.