Sucesso no 'CAT BBB', Rafael Portugal diz que só entraria no reality para agradar a mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todas as terças-feiras de Paredão no BBB 20 o comediante carioca Rafael Portugal, 35, aparece na Globo para fazer piada sobre o reality. Apresentador do CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador), ele diverte ao atender ligações e ouvir pedidos, às vezes, muito absurdos.

"Já ouvi muita coisa. Já atendi uma pessoa que queria que eu tirasse o Pyong da casa. 'Eu?' E tinha que ser naquela hora. Falei: 'Minha senhora, você não é a líder da semana para tomar essa atitude quanto mais eu'. Acho demais que as pessoas tenham esse envolvimento com os personagens, são apaixonadas", diz Portugal, que é um dos destaques da equipe do Porta dos Fundos.

Mas não são só absurdos que ele escuta sempre que atende aos telefonemas de anônimos durante a edição. "Tem gente que liga para elogiar, para dizer que está gostando de determinada pessoa ou pedindo para que se repita alguma prova. São centenas de ligações, mas temos de selecionar algumas para colocar no quadro."

A preparação do quadro envolve um roteiro elaborado por ele e pelos profissionais Eduardo Belo e Saulo Aride, mas há muito improviso. Todas as edições, que levam de 3 a 5 minutos no ar, são gravadas às segundas-feiras para que os temas mostrados sejam os mais factuais possíveis. Embora Portugal fique sempre alerta às terças para qualquer mudança.

Para o humorista, a esquete nunca teve uma repercussão negativa, pelo contrário, sempre aparece entre os assuntos mais comentados das redes sociais por lançar um olhar bem-humorado ao programa. "Claro que, às vezes, tem um fã-clube de um ou de outro participante que acha a piada ruim. Mas faz parte. É até bom."

Nascido em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, Rafael Portugal começou no teatro aos 15 anos, após muito incentivo da mãe. Foi em Realengo que ele deu seus primeiros passos no humor até ser convidado para o Parafernalha, que fazia sucesso com o ator e produtor Felipe Neto, e ser chamado para o Porta dos Fundos, em 2015. Hoje o humorista vive uma boa fase.

Às segundas, ele grava o CAT BBB. Outras duas vezes na semana, ele se reúne com o pessoal do Porta dos Fundos para gravar as esquetes do canal no YouTube. Portugal também tem de se desdobrar para as gravações do programa A Culpa É do Cabral, no Comedy Central, e na produção e apresentação de dois shows de humor aos finais de semana.

"No começo eu achei que eu não iria conseguir, mas tenho um empresário que me ajuda muito e dá tudo certo. Está uma correria, uma loucura para ser sincero, mas está gostoso. E eu também não esperava um sucesso tão rápido do quadro", afirma o humorista, que foi finalista do Prêmio Multishow de Humor, em 2015. Em 2017, ele venceu como melhor ator de comédia no Risadaria, festival de humor que acontece em São Paulo e que comemorou dez anos no ano passado.

Rafael Portugal diz que assiste e consome BBB desde as primeiras edições. Com o acúmulo de trabalho, porém, nas últimas ele não conseguiu acompanhar da forma como gostaria. Mas graças à mãe dele, tudo ficou resolvido. "Minha mãe sempre foi viciada no reality e era ela quem me contava tudo sobre o que rolava lá dentro", diverte-se.

RAFAEL PORTUGAL NO BBB?

Se dependesse da coragem (ou falta dela) de Rafael Portugal, jamais poderíamos vê-lo como participante do reality. "Morro de medo do BBB, entraria só por conta da minha mãe mesmo que é apaixonada. Seria legal passar algumas semanas ali, mas acho que eu não iria aguentar de saudade das minhas filhas [Marcela e Maria Eduarda]", diz o humorista, que é casado há dez anos com a advogada Vaneli.

Ele também não saberia dizer em qual rótulo se encaixaria caso fosse convidado a entrar: planta, jogador, vilão... "Não faço ideia do que eu seria. Como gosto de conversar, creio que faria muitas amizades, mas os nervos lá dentro ficam à flor da pele e tudo muda. Admiro muito quem aceita, mas eu acho que piraria."

Diretor do Big Brother Brasil, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, já falou que quer pôr Portugal disfarçado nas próximas festas, assim como outros artistas e ele próprio. Só desse jeito que o comediante aceitaria entrar na casa. A entrada dos famosos, porém, foi descartada no múltimo dia 12 de março por causa do avanço do coronavírus no Brasil.

Se apresentador de programa de esportes não revelam seu time do coração, o mesmo acontece com Rafael Portugal sobre seus preferidos no BBB. Ele se diz imparcial até para poder brincar com todo mundo.

O humorista carioca pondera os motivos que imagina serem a chave do sucesso da atual edição do BBB. "Acredito que a seleção do elenco foi muito bem feita. E por ser uma edição de 20 anos e ter a volta de elementos e provas de antigamente ajuda no gosto popular", opina.

"O Boninho sabe fazer e me dá toda a liberdade. Mas quando ele aparece, já imagino: 'Chegou o chefão da parada'", completa. Boninho chegou a fazer uma ponta no CAT BBB na edição do dia 3 de março, o que casou certo alvoroço nas redes sociais.