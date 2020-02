Sophie Turner está grávida de seu primeiro filho com Joe Jonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Sophie Turner, 23, está esperando o primeiro filho do ator Joe Jonas, 30. Ambos estão casados desde maio de 2019. A cerimônia aconteceu em Las Vegas.



Sophie ficou conhecida por seu papel de Sansa na série Game of Thrones. Depois do casamento, o casal fez uma segunda festa para celebrar a união, na França.



De acordo com fontes americanas, o casal mantêm segredo, mas familiares e amigos mais próximos já estão sabendo. A informação, porém, foi confirmada à revista US Weekly.