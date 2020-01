Solange Almeida anuncia separação de Leandro Andriani após dois anos de casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chega ao fim o casamento de Solange Almeida, 45, e Leandro Andriani, 38. A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. A ex-vocalista do grupo Aviões do Forró deu indícios do que havia ocorrido ao postar uma mensagem reflexiva em seu Instagram neste domingo (12).



"A cada dia que passa eu aprendo mais sobre o amor. Tive que partir de gente que amei por amor a mim. Tive que me escolher mesmo amando alguém. Porque aprendi que amar não é o suficiente, precisa fazer bem. Ciclos de encerram, pessoas se vão... mas a gente permanece. Sempre".



Almeida assumiu que estava namorando com o empresário em janeiro de 2017. Eles ficaram noivos em março do mesmo ano, durante uma viagem à Argentina, casaram-se no civil três meses depois e fizeram uma luxuosa cerimônia religiosa em dezembro, quando tinham quase um ano de relacionamento.



No Instagram de Andriani, a última foto foi postada há uma semana na qual ele aparece junto com a cantora, acompanhada de uma declaração de amor. "Mais um ano ao lado do meu amor !!! Que Deus continue iluminando nossos caminhos. Que 2020 seja um ano de muitas realizações. Te Amo minha Solange Almeida". A mensagem foi respondida pela cantora com emojis de coração.