Simony diz que 'teria dado porrada' em Dudu Camargo se não tivesse ao vivo na TV

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Simony, 43, disse na tarde deste sábado (22) que se sentiu constrangida, em choque e sem reação quando Dudu Camargo apalpou os seus seios, durante a transmissão dos bastidores do Carnaval de São Paulo, na RedeTV!. Por conta da cena, internautas acusaram o apresentador do SBT de assédio."Se fizesse comigo em qualquer outro lugar teria levado uma porrada na cara. Meu corpo minhas regras. Não é não. Chega dessa palhaçada", afirmou Simony, por meio de suas redes sociais.A situação aconteceu quando ela entrevistava Camargo, no seu primeiro dia de trabalho dela como repórter para a RedeTV! "Nós mulheres temos o direito de usar e abusar de decotes e roupas curtas. Isso não dá o direito de virem passando a mão (...) Tenho 38 anos de carreira e gostaria de ser respeitada principalmente como filha, como mãe e como mulher", escreveu ela.Antes do ocorrido, Simony disse, em entrevista à Folha de S.Paulo, que queria apresentar um Carnaval família na emissora. "Não gosto de coisas pejorativas, quero trazer um Carnaval família para a RedeTV!".A entrevista polêmica foi ao ar ao vivo na madrugada deste sábado (22). Além de passar as mãos pelo corpo de Simony, Camargo abraçou a cantora, que o afastou: "Não aperta muito, não to acostumada", disse.Camargo pediu, ainda, um selinho para Simony e propôs que os dois tivessem um filho. "Eu te acompanho já há muito tempo, desde criança. Você está solteira e eu também estou. Temos o mesmo tamanho. Eu to querendo fazer um filho, procriar", sugeriu Camargo.A cantora respondeu que já tem quatro filhos e não quer mais um, e que é, inclusive, operada para não engravidar. Por fim, Simony deu um selinho em Camargo e reclamou: "Era só um selinho e ele fica segurando o pescoço da gente".Até a conclusão deste texto, Dudu Camargo não tinha se manifestado sobre o assunto.