Simony abandona transmissão de Carnaval da RedeTV!

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Simony, 43, abandonou a transmissão do Carnaval da RedeTV! na madrugada desta terça-feira (25). Ela era uma das convidadas da emissora para apresentar os bastidores da festa, direto da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.Ex-integrante da Turma do Balão Mágico, ela parece não ter gostado de ser cortada no ar pela colega Flávia Noronha, 36, com quem dividia o link ao vivo no momento em que decidiu abandonar o posto, sem aviso prévio."Amor, adorei estar com você", escreveu em uma rede social para o colega Thiago Pasqualotto, que também participava da transmissão. "Não saí correndo, não. Apenas saí porque, para não falar nada, fico em casa.""Não estou chateada", garantiu a um seguidor. "Está tudo certo. Se não posso ajudar ou somar, fico em casa."No último sábado (22), a cantora havia sido assediada durante a transmissão. Durante uma entrevista com Dudu Camargo, 21, ela teve os seios apalpados ao vivo pelo apresentador do SBT.Em entrevista ao site F5, Simony contou que se sentiu constrangida com a cena e que está avaliando processar Dudu Camargo. "Vou conversar com minha família ainda, com meus filhos, para ver qual providência vou tomar", disse.