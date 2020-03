Silvia Abravanel retorna ao comando do Bom Dia e Cia e diz que voltou para ficar

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel desistiu de pedir demissão do Bom Dia e Cia (SBT) após a polêmica na qual se envolveu. A ideia dela era deixar o comando da atração, mas resolveu mudar de ideia. "Voltei para ficar".

Nesta segunda-feira (2), ela comandou ao vivo o programa do SBT e fez um desabafo logo no início.

"Estou de volta e não saio mais, porque vocês precisam de mim e eu preciso de vocês. Sei que vocês pediram minha volta e eu voltei agora para ficar. Graças a Deus, a minha equipe maravilhosa, que me apoiou nesse tempo que estive pensando, conversando com a família. Muito obrigado por todas as palavras de carinho", disse.

Tudo aconteceu depois de ela ter entrado em uma polêmica ao chamar parte de sua equipe para a frente das câmeras e perguntar a ela sobre sua folga na última semana. A atitude foi encarada por algumas pessoas como um constrangimento público, já que a atração era ao vivo.

Silvia tirou uma semana de descanso a partir de sexta-feira (21). Ela conversou com o pai, Silvio Santos, em Orlando (EUA), e ele não teria aceito o pedido de demissão.

Em sua ausência, desenhos substituíram as entradas ao vivo da apresentadora no Bom Dia e Cia.