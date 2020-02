Silvia Abravanel pode deixar comando do Bom Dia e Cia após polêmica no SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel analisa se deixa ou se continua no comando do infantojuvenil Bom Dia e Cia, programa matutino do SBT. Isso acontece depois de ela ter entrado em uma polêmica ao chamar parte de sua equipe para a frente das câmeras e perguntar a ela sobre sua folga na última semana.A atitude foi encarada por algumas pessoas como um constrangimento público, já que a atração era ao vivo (veja abaixo o momento). Isso aconteceu porque uma publicação de um site noticioso dizia que ela havia faltado a uma gravação sem avisar e isso teria causado chateação nos bastidores. Silvia alega que tinha um compromisso e que havia avisado. No momento ao vivo, com a indefinição das respostas dos componentes, ela chega a indagar a diretora sobre ter ou não comunicado a equipe.Agora, parece que ela não está mais disposta a continuar à frente do matutino. Segundo informações do colunista do programa Melhor da Tarde (Band) Rafael Pessina, ela está indo para Orlando encontrar o dono da emissora, que no caso é Silvio Santos, o próprio pai dela. A apresentadora estaria decidida a sair de vez do SBT.Perguntado sobre o assunto, a emissora afirmou que não comentaria o caso até semana que vem, quando se encerrará o prazo para que Silvia decida se sai ou se continua. Até lá, desenhos vão substituir as entradas ao vivo da apresentadora no Bom Dia e Cia.