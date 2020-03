Tempos amargos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta segunda-feira (30).

MÚSICA

O Metallica pode ter adiado suas apresentações no Brasil para dezembro, mas não deixou os fãs metaleiros na mão. O grupo está promovendo, desde a semana passada, o #MetallicaMondays. Todas as segundas, seu canal no YouTube e seu perfil no Facebook transmitem, na íntegra, um show histórico da banda, a partir das 21h.

ÓPERA

A Metropolitan Opera, de Nova York, pode estar fechada por causa da pandemia, mas nem por isso deixou de pensar nos apreciadores de ópera. A instituição disponibiliza, nesta segunda, performance de "Dialogues des Carmélites", de Francis Poulenc, com Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka e Karita Mattila, sob regência de Yannick Nézet-Séguin.

LITERATURA

A Companhia das Letras promove uma série de lives com escritores publicados pela casa. Nesta segunda, às 18h, Socorro Acioli, autora de "A Cabeça do Santo", conversa com a editora Julia Bussius no Instagram do selo. A obra acompanha um jovem que descobre ser capaz de ouvir as preces das mulheres a Santo Antônio.

CIRCO

O Cirque du Soleil estreou, na última sexta (27), o CirqueConnect, projeto que já abriga um especial de 60 minutos que reúne trechos de alguns de seus espetáculos, como "Kurios - Cabinet of Curiosities" e "O".