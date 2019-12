Sharon Stone entra em app de namoro e tem conta bloqueada após suspeita de usuários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sharon Stone, 61, está à procura de um novo namorado. Ou pelo menos estava, já que a atriz teve sua conta em um aplicativo de namoro bloqueada após a suspeita de alguns usuários.O relato foi feito pela própria artista em sua conta no Twitter nesta segunda-feira (30): "Entrei no Bumble e eles fecharam minha conta. Alguns usuários relataram que não poderia ser eu! Ei Bumble, estou sendo excluída?", questionou ela.A atriz também postou a mensagem do aplicativo. "Estamos comprometidos em manter o Bumble seguro, o que significa que precisamos aplicar certas regras quando nossos valores são violados. Sua conta foi bloqueada após recebermos várias reclamações sobre seu perfil ser falso", informava.Pouco depois da publicação, uma representante do Bumble respondeu à atriz, também pelo Twitter, afirmando que sua conta já estava desbloqueada e que eles tomaram providências para evitar novos problemas semelhantes.Muitos internautas comentaram e brincaram com a situação. "Se você está no Bumble, não há esperança para o resto de nós", afirmou uma fã. "Sinto muito, isso é tão errado. Mas meu fim de semana parece menos louco ao ver isso", brincou outro.