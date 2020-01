Série sobre Obi-Wan, de 'Star Wars', é adiada após troca de roteiristas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As filmagens de uma série com o ator Ewan McGregor dedicada ao personagem Obi-Wan Kenobi, da saga "Star Wars", foram adiadas para o ano que vem. A produção será exibida pela plataforma de streaming da Disney, ainda não disponível no Brasil.Isso ocorreu porque foi necessário substituir o roteirista, mas McGregor disse que o caso não é tão "dramático quanto parece". "Acho que os roteiros são ótimos. Eles estão realmente bons, mas só querem que eles sejam melhores. Acho que manteremos a nossa data de estreia, está tudo bem", afirmou o ator em entrevista a Variety.A diretora Deborah Chow, que dirigiu parte da série "The Mandalorian" de Jon Favreau, para a Disney Plus, também está ligada à série sobre Obi-Wan.McGregor interpreta a versão jovem de Obi-Wan nos episódios um, dois e três da saga, nos filmes "A Ameaça Fantasma" (1999), "Ataque dos Clones" (2002) e "A Vingança dos Sith" (2005). Ele é o mestre Jedi que treina Anakin, o futuro Darth Vader.Ainda não foi divulgada uma previsão de data para a estreia.