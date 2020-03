Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Serginho Groisman, 69, anunciou, por meio de suas redes sociais, que as gravações do programa Altas Horas foram interrompidas por causa do avanço do coronavírus. Segundo ele, a atração continuará a ser exibida nas noites de sábado, na Globo, mas com a reprise dos seus melhores momentos.

"Muitos programas de televisão tiveram que parar. O Altar Horas também. Um programa feito com auditório, não teria jeito. Nesses tempos difíceis, que a gente está passando com coronavírus, toda precaução é importante", disse ele, em vídeo publicado no seu Instagram.

De acordo com Serginho, já a partir deste sábado (21) começa a reapresentação. "A trajetória de 20 anos [do Altas Horas], a gente tem momentos incríveis. Então, a partir de sábado vamos reapresentar ótimos momentos", afirmou.