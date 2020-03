Sexta-feira 13 com coronavírus e estado de emergência em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preta Gil, 45, usou as redes sociais neste sábado (14) para comunicar a seus fãs que foi diagnosticada com o novo coronavírus.

Ela cantou no casamento de Marcella Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, na semana passada, em Itacaré. A festa virou notícia depois que alguns de seus convidados descobriram que estavam com coronavírus.

"Eu cantei num casamento no sábado passado, em Itacaré, e na quarta-feira a gente ficou sabendo que três convidados que estavam no casamento tinham sido diagnosticados", disse em uma série de vídeos publicados na internet.

"Eu não me preocupei muito, porque eu não tive contato com nenhuma dessas três pessoas, mas procurei meus médicos e eles disseram que, sem sintomas, não adiantaria fazer exames e nem era recomendado. Esperei."

Mas, pouco depois, ela apresentou alguns dos sintomas e resolveu ir ao hospital. Enquanto aguardava o resultado, que saiu na manhã deste sábado, ela permaneceu isolada em casa.

"Estou aqui me cuidando", tranquilizou os fãs. "Na quarta-feira à noite, na madrugada, eu comecei a sentir um calafrio surreal. Muito frio. E muita dor de cabeça. Acordei na quinta com muita dor de cabeça, calafrio, dor no corpo", explicou ela sobre os sintomas que sentiu.

Neste sábado, Preta Gil cantaria em uma formatura universitária e lamentou que não poderá estar presente. "Divirtam-se, aproveitem a formatura de vocês, sejam felizes e parabéns pela formatura. Um beijo a todos vocês formandos."