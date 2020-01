Secretário-adjunto da Cultura é exonerado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário adjunto da Cultura, João Paulo Soares Martins, foi exonerado nesta quarta-feira (22). Ele ocupava, interinamente, o cargo de secretário da pasta desde a saída de Roberto Alvim, na sexta-feira (17).A Secretaria Especial da Cultura confirmou a exoneração e disse que não vai comentar.Martins convocou uma reunião com o secretariado da pasta no começo da tarde. Ele informou a todos que estava deixando o cargo e se despediu. O Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ao qual a secretária é vinculada, foi responsável pela exoneração.Ainda não há definição de quem ocupará o lugar de Martins.A atriz Regina Duarte está em Brasília nesta quarta (22) para iniciar os testes à frente da pasta. Ela vai visitar a secretaria. Na véspera de viajar, Regina conversou com representantes da classe artística para discutir como será sua eventual gestão e debater nomes para a equipe.