Satyros dão início a festival virtual nesta segunda de quarentena

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais estão de modo geral suspensas. Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias de cinema migraram para o streaming, canais de TV abriram seus sinais, museus promovem visitas virtuais e vídeos de espetáculos de dança e de teatro foram disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta segunda (6).

Teatro

Os Satyros, tradicional companhia de teatro com sede na praça Roosevelt, abrem o seu Festival de Quarentena no Instagram @festival.quarentena. A programação reúne artistas do Brasil e de dez outros países, e inclui apresentações de peças, filmes e músicas -tudo feito de maneira voluntária pelos artistas. Nessa segunda, os trabalhos começam com a apresentáção da peça "É Mais Fácil para Nós Imaginar", do alemão Christopher Kriese, às 17h. Às 19h, Patrícia Pinho recita poemas, e às 21h João Branco, de Cabo Verde, apresenta "As Palavras de Jó".

Música

Zeca Baleiro encerra o primeiro dia do @festival.quarentena, às 23h. O show será transmitido no seu Instagram, @zbaleiro.

Artes Plásticas

O Masp apresenta, no seu Instagram (@masp), uma conversa entre o diretor artístico do museu, Adriano Pedrosa, e a historiadora Lilia Schwarcz, que faz parte da equipe de curadores do museu. O tema é o conceito de histórias, que vem guiando a programação anual da instituição dede 2016.

Também é o último dia para ver a exposição virtual de Saul Steinberg da galeria Pace. Chamada de "Interiores Imaginados", ela reúne desenhos, colagens e fotografias do artista e cartunista nova-iorquino que refletem sobre a ideia do ambiente doméstico com ambiente ideal para a instropecção e criatividade.

Ópera

A Ópera de Paris disponibiliza, até o domingo (12), um vídeo exibindo a sua montagem de "O Barbeiro de Sevilha", de 2014. Basta entrar no site oficial da instituição e clicar "Magazine".

Criança

O Escape60, rede de jogos de imersão, oferece um game completamente virtual para os tempos de quarentena. Nele, uma corporação do mal sequestra e clona dois dos principais agentes secretos do mundo, um da CIA e um do MI6. O objetivo é que essas réplicas sirvam a organizações terroristas. Foram identificados seis clones espalhados pelo planeta que precisam ser imediatamente localizados e eliminados. A idade mínima recomendada é de 12 anos, mas toda a família pode participar com crianças menores.