SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida e adorada pelo público por ter um jeito espontâneo e divertido, Manu Gavassi, 27, virou assunto novamente na web -após se tornar meme no início do reality- mas dessa vez por causa das suas sandálias muito usadas no BBB 20.

A cantora que está no confinamento há quase três meses, já mostrou que adora usar o acessório e internautas acabaram descobrindo o valor da sandália, que é vendida em lojas de grife online. Primeiro, surgiu a fake news de que o acessório custava em torno de R$ 8.800 mas o calçado está à venda no Brasil por R$ 2.119. O modelo é da marca Buffalo London em parceria com a Opening Ceremony.

O radialista Zé Luiz, pai da cantora, chegou a sobre a repercussão que tomou. "'Manu é muito rica!' Filha! Você tá escondendo grana do pai?", escreveu o comunicador com tom de humor.

Logo após o comentário feito no Twitter, Zé Luiz foi questionado por muitos internautas, que responderam mostrando o valor da sandália na marca Undercover. O pai da sister publicou uma imagem do produto vendido na loja online da marca que é no valor de EUR74. "74 libras... vezes 5.... Igual aaaaa... 375 reais", escreveu ele (sic).

Bruna Marquezine, amiga da Gavassi, também defendeu a cantora nas redes sociais. "Avisa para a fada que esse tijolinho é péssimo", sugeriu uma internauta. A atriz rebateu o comentário dizendo: "Não aviso nada não. Porque eu acho lindo nela porque ela ama e fica feliz usando e só isso importa. Em 2020, com coronavírus e Bolsonaro na presidência não dá pra perder tempo criticando as roupas dos outros não. Deixa elxs!".