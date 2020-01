Samara Felippo fica três dias internada com forte infecção urinária e crise de tremedeira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo, 41, passou por um susto nesta semana. Em vídeo publicado em seu Instagram, contou que ficou três dias internada após sofrer com os sintomas de uma forte infecção urinária. Até crise de tremedeira ela teve.De acordo com ela, que ficou internada no Hospital Samaritano de São Paulo, em Higienópolis, a infecção começou como se fosse uma cólica normal. Ela achou que fosse por conta de seu período mensal. Porém, as dores subiram para a lombar, para os rins e começou a dar calafrios nela."Corri para o médico. Foram três dias internada tendo crises de tremedeira. A infecção alcançou o rim", completa Samara.A atriz aproveitou para fazer um alerta. Isso porque ela ficou sabendo que alguns pequenos erros e até uma certa preguiça da parte dela foram os causadores da infecção. "Uma das principais causas é a falta de beber água. Eu tenho preguiça. Forçar xixi para sair mais rápido também causa infecção. E após a relação sexual, é importante fazer xixi", disse. Agora ela se recupera em casa.A atriz ficou famosa há alguns anos, após papéis em novelas como "Chocolate com Pimenta" (2003), "A Casa das Sete Mulheres" (2003) e "Sete Pecados" (2007), todas da emissora Globo.